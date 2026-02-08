Devre arasında kadrosunu Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante ile güçlendiren Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde bir imzayı daha resmiyete döktü.

Sarı-lacivertliler, 2007 doğumlu Ganalı genç futbolcu Daniel Asante Amoh ile sözleşme imzaladıklarını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

TFF’nin Futbolcu Bilgi Bankası’nda yer alan kayıtlara göre, Amoh’un sözleşmesi 5 Şubat 2026’da başlayıp 15 Ocak 2027’de sona erecek.

Fenerbahçe altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki Amoh, hücum hattında sağ ve sol kanatlarda görev yapıyor. Gana merkezli Inter Millas Akademisi’nde yetişen genç oyuncu, geçtiğimiz yaz İsveç’in IFK Norrköping takımında deneme antrenmanlarına katılmıştı.