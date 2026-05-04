Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aylarca tutuklu kaldıktan sonra nisan ayının başında tahliye olan Mert Hakan Yandaş hakkında bu kez de PFDK 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

FENERBAHÇE HEYETİ İNDİRİM TALEBİYLE TFF'YE GİTTİ

Fenerbahçe ve Mert Hakan'dan bu karara tepki gelirken sarı lacivertli kurmayların bugün cezada indirime gidilmesine yönelik talepte bulunmak için TFF'ye gittiği belirtildi. Yapılacak görüşmeler tecrübeli oyuncunun kariyerindeki geleceğini belirleyecek.

MERT HAKAN'DAN 'KALEMİMİ KIRDILAR' ÇIKIŞI

Mert Hakan Yandaş ceza kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"

FENERBAHÇE 'KABUL EDİLEMEZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe de bu kararın 'kabul edilemez' olduğunu belirten bir mesaj yayımlayarak Tahkim Kurulu'na itiraz başvurularının yapılacağını açıklamıştı.