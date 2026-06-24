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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, geçmiş yıllarda fikstür konusunda mağduriyetlerin yaşandığını öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

TFF YETKİLİLERİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER FİKSTÜR KONUSUNA DAİR HASSASİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.