Kaynak: AA

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan değerlendirmede, 11 yıl önce meydana gelen saldırının hedefinin yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü olmadığı, olayın aynı zamanda Türk sporunu ve kamu vicdanını da hedef aldığı belirtildi.

Silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada çok önemli bir aşamaya gelindiğinin vurgulandığı açıklamada, "Saldırının ardından hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz."

"Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, otobüs saldırısına ilişkin dosyada yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulunurken, 12 Mayıs 2012 tarihinde yaşanan olaylara da dikkati çekti.

Devlet tarafından kararlı bir irade ortaya konulduğunun altını çizen sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün NSosyal hesabından yaptığı açıklamada 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasına ilişkin olarak 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.