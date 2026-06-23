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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Leicester City forması giyen Wout Faes geldi.

ŞARTLARI SORULDU

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Belçikalı savunmacının transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Yönetimin, stoper transferi için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Haberde, Fenerbahçe'nin savunma hattı için yalnızca Wout Faes üzerinde durmadığı da aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin Malang Sarr, Kim Min-Jae ve Nathan Aké için de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

MONACO'DA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Monaco'da geçirdi.

Deneyimli futbolcu, Fransız ekibinde toplam 16 karşılaşmada görev aldı.