Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

TEDESCO BİZZAT İSTEDİ, MUSABA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun bizzat kadrosunda görmek istediği Musaba için Samsunspor ile temaslarına başladı.

SAMSUNSPOR FORMASIYLA 22 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'den 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Musaba, Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 3 asislik performans sergileyerek adından söz ettirdi.

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Musaba'nın Samsunspor ile imzaladığı 4 yıllık sözleşmede yurt dışına 5 milyon Euro, yurt içine ise 6 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddeleri bulunuyor.