Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DE İLK KEZ 11'İN TAMAMI YABANCI

Chobani Stadyumu'nda oynanan dev derbide Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı.

Opta'nın verilerine göre; Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı Lacivertliler Beşiktaş karşısına Süper Lig tarihinde ilk kez tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile çıktı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca