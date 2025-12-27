Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne oldu.

Marcquise Reed'in 31 sayıyla yine yıldızlaştığı maçta; sahadan 101-89 galip ayrılan Bordo Mavililer, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste iki ezeli rakibini de dize getirdi.

Marcquise Reed'in yanı sıra Tony Taylor da 22 sayı, 7 asistlik performansıyla galibiyette büyük rol oynarken Galatasaray'da James Palmer Jr. 36 sayılık katkısıyla sahanın en skorer oyuncusu olsa da yenilgiyi önleyemedi.

Ligde 4 maçlık seri yakalayan Trabzonspor galibiyet sayısını 8'e çıkardı. Galatasaray ise üst üste ikinci yenilgisini alarak toplamda 6. kez mağlup oldu.