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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet hattına yapılacak takviye için çalışmalar devam ediyor.

Vedat Muriqi transferiyle hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerin, bir golcü transferi daha yapmak istediği belirtiliyor.

HEDEF SHOMURODOV

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri de Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov.

Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli futbolcuyu kadroya katmak için sıra dışı bir formül üzerinde durduğu iddia edildi.

ÜÇ FUTBOLCULU TAKAS TEKLİFİ

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Shomurodov transferi karşılığında Başakşehir'e Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao'yu içeren bir takas teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Söz konusu teklifin gerçekleşmesi halinde transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

TEKLİFİ AZİZ YILDIRIM'IN İLETECEĞİ İDDİASI

Öte yandan haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek teklifi bizzat ileteceği öne sürüldü.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.