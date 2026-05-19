Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında sahasında Ünye Kadın Spor Kulübü’ü 8-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertli ekip, Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başladı. Mücadelenin 28. dakikasında Busem Şeker’in golüyle öne geçen Fenerbahçe, 32. dakikada Maria Alves’in golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 56. dakikada İpek Kaya, 70. dakikada Andrea Staskova, 81. dakikada Yağmur Uraz, 88. dakikada penaltıdan Staskova, 90. dakikada Cansu Gürel ve 90+4’te Busem Şeker’in golleriyle skoru 8-0’a taşıdı.

Ünye Kadın Spor Kulübü’nde Agnesa Gashi 76. dakikada kırmızı kart görürken, 77. dakikada Yağmur Uraz penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, rakip oyuncular tarafından alkışlanırken sahaya “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” pankartıyla çıktı.