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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Roma'nı transferi bitirmeye yaklaştığı öne sürülse de Fransız basınından gelen son bilgiler sarı-lacivertlilerin Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği yönünde.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA YAKIN

Foot Mercato, Fenerbahçe'nin Marsilya'nın bonservis taleplerini karşılamaya yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.

Sarı-lacivertli yönetimin transferi önümüzdeki 48 saat içinde resmiyete kavuşturmayı hedeflediği ifade edildi.

TEKLİF YÜKSELTİLİYOR

Fenerbahçe'nin daha önce Marsilya'ya 30 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu ancak bu teklifin Fransız kulübü tarafından yeterli bulunmadığı hatırlatıldı.

Marsilya'nın İngiliz yıldızdan yüksek bir bonservis geliri elde etmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini artırma kararı aldığı aktarıldı.

GREENWOOD AYRILMAYI İSTİYOR

Mason Greenwood'un da Marsilya'dan ayrılma isteğini yönetime bir kez daha ilettiği belirtildi.

İngiliz futbolcunun, Fransız ekibinin sezon hazırlıklarına başlamadan önce Fenerbahçe transferinin tamamen sonuçlanmasını istediği, bu nedenle görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.

ÇEVRESİNDEN TRANSFER SİNYALİ

Greenwood'un yakın çevresinin de transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı konusunda oldukça iyimser olduğu kaydedildi.

Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor.