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Fenerbahçe Spor Kulübü, Radyo Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir duyuru yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden doğrudan kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

RADYO YENİDEN FENERBAHÇE BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır. Fenerbahçe'nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir."