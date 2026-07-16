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EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr.’ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

2 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, Bingham Jr. ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Uzun rotasyonuna önemli bir katkı yapması beklenen oyuncu, atletizmi ve savunma performansıyla dikkat çekiyor.

NCAA’DE BLOK REKORU

2018-2022 yılları arasında Michigan State forması giyen Bingham, okul tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olarak öne çıktı.

AVRUPA KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Hapoel Haifa’da başlayan Bingham, daha sonra Hapoel Holon ve Hapoel Tel Aviv formaları giydi. Amerikalı oyuncu, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı.

SON SEZON PERFORMANSI

2025-26 sezonunda Unics Kazan formasıyla 54 maça çıkan Bingham,

15.6 sayı

7.1 ribaund

1.0 asist

1.4 top çalma

ortalamasıyla oynadı.

Fenerbahçe, bu transferle pota altındaki gücünü artırmayı hedefliyor.