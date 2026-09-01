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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Oosterwolde’nin sol bacak arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Finlandiya’da ameliyat olduğunu duyurdu.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Jayden Oosterwolde’nin sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya’da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.”

TEDAVİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçeneklerinin tüm yönleriyle ele alındığı ifade edildi.

CERRAHİ MÜDAHALEYE KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, yapılan değerlendirmeler ve Oosterwolde’nin de görüşü doğrultusunda, uzun vadede oyuncunun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verildiğini aktardı.

REHABİLİTASYON SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Kulüp, Jayden Oosterwolde’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe açıklamasının sonunda, “Jayden Oosterwolde’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.