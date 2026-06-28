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Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi.

Fanatik'in haberine göre, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

KİRALAMA PLANI ÖNE ÇIKTI

Haberde yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki İngiliz golcüyü ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

İSMAİL KARTAL'IN BEĞENDİĞİ İSİM

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 55 maça çıkan Ollie Watkins, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör İsmail Kartal ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in, tecrübeli golcüyü çok beğendiği ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYİYOR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Watkins, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere Milli Takımı formasını giyiyor.