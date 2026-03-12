Kadın Futbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sahasında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’nü konuk etti.

Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, mücadeleden 8-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 61’e yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Flourish Sabastine, 23. dakikada Peritan Bozdağ, 45+1. dakikada Regina Otu, 47 ve 90+1. dakikalarda Yağmur Uraz, 68 ve 84. dakikalarda Maria Salas ile 70. dakikada Elena Santos kaydetti.