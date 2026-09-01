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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, eski futbolcu ve spor yorumcusu Necati Ateş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Mason Greenwood transferine ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan belgenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“BELGE SAHTEDİR”

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Mason Greenwood’un transfer bedeline ilişkin resmi KAP bildirimi hatırlatıldı.

Kulüp, Greenwood’un 14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yer aldığı gibi 39 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Açıklamada, transfer bedelini 50 milyon euro olarak gösteren belgenin sahte olduğu ifade edildi.

NECATİ ATEŞ HAKKINDA BAŞVURU YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak açıklama yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğunu bildirdi.

Fenerbahçe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.”

SPK’YA İNCELEME ÇAĞRISI

Fenerbahçe, Futbol AŞ’nin halka açık bir şirket olduğunu vurgulayarak kamuoyunun ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesinin esas olduğunu belirtti.

Kulüp, şirketin mali işlemlerine ilişkin sahte belgelerle yanıltıcı bilgi yayılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nu da sahte belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında inceleme yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet etti.