Fenerbahçe Kulübünün Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sarı-lacivertli takımın mücadele edeceği EuroLeague Final Four organizasyonu öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

AA’ya konuşan Ciritci, sezonun geride kalan bölümünde iki kupa kazanan ve üst üste üçüncü kez EuroLeague’de son dört takım arasına kalan Fenerbahçe Beko’nun başarısında takım içindeki uyumun büyük rol oynadığını söyledi.

Atina’da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Final Four’da son şampiyon unvanıyla mücadele edeceklerini belirten Cem Ciritci, “Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek. Olympiakos çok güçlü bir takım. Sürekli Final Four oynayan ve şampiyonluk yaşayan bir ekip. Biz de son yıllarda üst üste Final Four’da yer alıyoruz. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda rakibin kim olduğu fark etmiyor. En iyisini ortaya koymak için savaşacağız. Atina’da büyük bir basketbol şöleni yaşanacak. Taraftarımızın desteğiyle iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE AVRUPA’DA SÖZ SAHİBİ”

Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko’nun Avrupa basketbolunda yön veren kulüplerden biri olduğunu belirterek NBA Avrupa projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin devam ettiğini aktaran Ciritci, “Görüşmeler sürüyor. Şu anda sürecin ortasındayız. Amacımız her zaman Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek. Avrupa basketbolunun geleceği adına alınacak kararlar büyük önem taşıyor ve Fenerbahçe bu noktada söz sahibi kulüplerden biri” dedi.

“GELİRLERİMİZ ARTACAK”

Basketbol şubesinin ekonomik yapısını güçlendirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Cem Ciritci, bu sezon gelirlerin artış gösterdiğini ifade etti.

Ciritci, “Gelir artırımı çok önemli. Yapmak istediklerinizi bütçeniz doğrultusunda gerçekleştirebilirsiniz. Ana hedeflerimizden biri basketbol şubesinin kendi kendine yetebilmesiydi. Bu sezon bunu başardığımıza inanıyorum. Önümüzdeki sezon EuroLeague gelirlerimizin artacağını düşünüyoruz. Ayrıca bilet ve sponsorluk gelirlerinde de yükseliş bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜZEYİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bulunan basketbol müzesinin tamamen yenileneceğini de açıklayan Ciritci, projeyle kulübe yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Müzenin sponsor desteğiyle yenileneceğini belirten Ciritci, “Kulüp kasasından herhangi bir ödeme çıkmadan müzeyi tamamen yeniliyoruz. Dijital bir yapıya dönüştürüyoruz. Amacımız Fenerbahçe’ye yeni gelir alanları oluşturmak” ifadelerini kullandı.