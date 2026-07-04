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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'da forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Moise Kean'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İLK TEMAS KURULDU

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki İtalyan golcünün transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Moise Kean, geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken 28 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken forvetlerinden biri oldu.