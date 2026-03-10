Fenerbahçe’nin Samsunspor’u 3-2 yendiği maçta Mert Müldür’ün nişanlısı Koprena Andjela tribünde sözlü tacize uğradı.

Maçın 23. dakikasında Logi Tomasson’un ortasında Marius Muandilmadji’nin golüyle ikinci kez geriye düşen sarı-lacivertlilerde, bu pozisyonda hata yapan Mert Müldür tribünlerin tepkisini çekti. 61. dakikada kenara alınan oyuncu, sahadan ayrılırken de yuhalamalara maruz kaldı.

“DEFOLUN GİDİN ŞU KULÜPTEN”

Aynı süreçte bir taraftar, Koprena Andjela’nın sosyal medya hesabına “Kocanı da al git lütfen! Başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten” mesajı gönderdi. Koprena bu paylaşıma “İnşallah” yanıtı verdi. Tribündeki hakaretler karşısında gözyaşlarına boğulan genç kadın stadı terk etmeye çalışırken kulüp görevlileri müdahale ederek onu yönetim locasına aldı. Koprena maçın geri kalanını yöneticilerle birlikte izledi.

KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL

Olaydan haberdar olan Mert Müldür sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı: “Bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Ancak tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.” Fenerbahçe yöneticileri futbolcuyla görüşerek destek verirken, kulübün resmi X hesabından Mert Müldür’ün fotoğrafıyla birlikte “Sonuna kadar hep birlikte. Mert Müldür” paylaşımı yapıldı.