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Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürerken, Mert Hakan Yandaş cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 sezonluk yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Haberde, tarafların bugün resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı. Böylece Mert Hakan Yandaş'ın kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmesi bekleniyor.

TAKIMIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

2020 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yapısı ve çok yönlü oyunuyla takımın önemli rotasyon oyuncuları arasında yer alıyor.