Fransa'nın dev takımlarından Marsilya'da Mason Greenwood’un geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Fransız basınından L'Équipe’in haberine göre Marsilya yönetimi, sezon sonunda İngiliz yıldızla yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Haberde, Greenwood’un kulüp içerisindeki bazı davranışlarının yönetimin tepkisini çektiği öne sürüldü.

GÖNDERİLME SEBEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre Greenwood’un tesislere sürekli dışarıdan yemek siparişi verdiği, takım içinde herkes İngilizce konuştuğu için zorunlu Fransızca derslerine katılmadığı ve bazı takım organizasyonlarını aksattığı belirtildi.

Ayrıca İngiliz oyuncunun kulübün ekipman sponsoruyla gerçekleştirilen bir pazarlama çalışmasına katılmayı reddettiği, bu durumun da yönetim cephesinde ciddi rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

Haberde, Marsilya yönetiminin Greenwood’u davranışlarını değiştirmesi konusunda birçok kez uyardığı ve oyuncuya verilen para cezalarının artık kulüp içinde bıkkınlık oluşturduğu ifade edildi.

YÖNETİMDE RAHATSIZLIK ARTTI

Fransız basınına göre Marsilya cephesi, Greenwood’a geçmişte yaşadığı sorunların ardından kariyerini yeniden inşa etmesi için önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Ancak oyuncunun bu sürece yeterince bağlılık göstermediği ve kulübe karşı beklenen profesyonel yaklaşımı sergilemediği görüşü yönetimde ağırlık kazandı.

FENERBAHÇE VE TOTTENHAM İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve ekibinin, Mason Greenwood transferi için girişimlerde bulunmayı planladığı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Tottenham Hotspur’un da yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 43 maçta 25 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.