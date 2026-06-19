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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi transferini açıklayan sarı-lacivertliler, savunma hattı için Malang Sarr’ı gündemine aldı.

A Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te sezonu tamamlayan Malang Sarr’ın menajerini İstanbul’a getirdi. Tecrübeli stoperin, sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu ifade edildi.

MALANG SARR SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan Malang Sarr, 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe’nin oyuncu için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.