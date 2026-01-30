Süper Lig devi Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Adolomo Lookman transferini bitirmek için hız kazandı. Yıldız hücumcuya Avrupa’nın önde gelen bazı kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Atalanta daha önce teklif yapan kulüplerle iletişime geçti; bu takımlar arasında Atletico Madrid, bir Suudi kulübü, Inter ve Fenerbahçe yer aldı. Tüm kulüpler dönüş yapmasına rağmen, Lookman için en ciddi aday sarı-lacivertli ekip olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe, transfer için 35 milyon euro teklif ederken, Atletico Madrid 25 milyon euro önerdi. Kulüpler şu an anlaşma sağlamak üzere.

Yıldız golcünün adı Galatasaray'la da anılmıştı.