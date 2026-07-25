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Fenerbahçe, son günlerde Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb ve Olympiakos'a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"RESMİ TEKLİF BULUNMAMAKTADIR"

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensupları, geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livaković için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız."

6,5 MİLYON EUROLUK İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son günlerde çıkan haberlerde, Livakovic'in Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayla bu iddialar resmen yalanlanmış oldu.

2023'TE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-lacivertli ekip, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki Hırvat kaleci, kiralık olarak forma giydiği Dinamo Zagreb'de geçen sezon tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev aldı.