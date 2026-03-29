Adana’da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri’nde üç gün süren organizasyona 21 kulüpten 250 sporcu katıldı. Sağanak yağış altında yapılan final yarışlarında Fenerbahçe, her iki kategoride de zirvede yer aldı.

Büyükler Türkiye Kupası’nda 23 yaş altı gençler tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, iki çifte kategorisinde Halil Kaan Köroğlu ve Alper Şevket Eren, iki tek kategorisinde Aydın İnanç Şahin ve Aytimur Selçuk, dört çifte kategorisinde ise Elis Özbay, Derin Kumuk, Emine Evra Elmalı ve Irmak Fertuğ birinci oldu.

Organizasyonun PR2 Mix 2x kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Merve Sezer, PR3 Mix 4+ kategorisinde ise Batuhan Taş, Nurcan Kocaman, Hazal Urun, Recep Tula ve İskender Ünlü yarışları önde tamamladı.

Dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını Adana Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Türkiye Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Fazıl Yontar verdi.

Vali Mustafa Yavuz, ödül töreninde Adana’nın tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ev sahipliği yapacak altyapı ve imkanlara sahip olduğunu vurguladı. Seyhan Baraj Gölü’nün kürek ve yelken yarışları için Türkiye’deki en uygun parkurlara sahip olduğunu belirten Yavuz, “İnşallah bundan sonra da Adana’mızda farklı branşlarda ve alanlarda takımlarımızı ağırlamayı, değişik şampiyonalara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Tüm takımlarımızı Adana’ya bekliyoruz. Federasyonlarımızın desteğinin de artarak devam etmesini umut ediyoruz,” dedi.