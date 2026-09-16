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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 22 Ağustos'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan İspanyol futbolcunun tedavi sürecini tamamladığını ve maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşabilmesi için bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

TAKIM ANTRENMANLARINA KATILACAK

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Asensio, yarın ve cuma günü gerçekleştirilecek takım antrenmanlarının bir bölümünde yer alacak.

İspanyol yıldızın fiziksel durumunun kademeli olarak yükseltilmesi ve yeniden takımla çalışmaya adapte olması hedefleniyor.

EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA

Sarı-lacivertli kulüp, Asensio'nun sahalara döneceği karşılaşmayı da duyurdu.

Buna göre; Marco Asensio, 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının maç kadrosunda olacak.

Böylece Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık bir aydır formasından uzak kalan İspanyol futbolcu, Eyüpspor mücadelesiyle birlikte yeniden İsmail Kartal'ın seçenekleri arasında yerini alacak.