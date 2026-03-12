Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında yaşanan puan kayıplarının ardından Samsunspor’u son dakikada bulduğu golle mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, Karagümrük deplasmanından üç puanla dönüp zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco idaresindeki yenilgisiz Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Sezonun ilk bölümünde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1’lik skorla kazandı.

6 EKSİK

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 6 oyuncu kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezası bulunan Ederson yarınki maçta forma giyemeyecek.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu ise kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.