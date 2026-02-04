Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
Fenerbahçe'den Kante sonrası bir bomba daha: Rekor bedele imza atmıştı, milli yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'den Kante sonrası bir bomba daha: Rekor bedele imza atmıştı, milli yıldız geri dönüyor

Kış transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, son olarak Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Bu transfer dünya basınında büyük ses getirirken sarı-lacivertli yönetimden bir hamle daha geldi. Kanarya, Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

Gelen son dakika transfer haberi taraftarları heyecana boğacak. Kante ile birlikte Arabistan’dan gelecek.

KANTE SONRASI BİR TRANSFER BOMBASI DAHA: MİLLİ YILDIZ GERİ DÖNÜYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, daha önce 22 milyon euroya Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SADETTİN SARAN ÖZEL JETLE GETİRECEK

20 yaşındaki stoperin yeniden sarı-lacivertlilerde forma giymeyi kabul ettiği ifade edildi. Al-Hilal'ın kiralık olarak futbolcunun ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtilirken, görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Yusuf Akçiçek bu sezon Al-Hilal formasıyla 11 maçta süre buldu ve 1 gollük skor katkısı verdi.

