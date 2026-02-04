Fenerbahçe’den Kante sonrası bir bomba daha: Rekor bedele imza atmıştı, milli yıldız geri dönüyor

KANTE SONRASI BİR TRANSFER BOMBASI DAHA: MİLLİ YILDIZ GERİ DÖNÜYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, daha önce 22 milyon euroya Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.