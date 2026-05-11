Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, son hafta evinde oynayacağı Eyüpspor maçının kadın ve çocuklara ücretsiz olacağını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.



Başvurular; resmi sitemiz http://fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır."