Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, son günlerde kamuoyunda yer alan Jamie Gittens transferi iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen genç oyuncuyla ilgilendikleri yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı mecralarda Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Transfer politikamızı kendi planlamamız doğrultusunda yürütüyoruz"

Fenerbahçe, futbol başta olmak üzere tüm branşlardaki sportif yapılanma ve transfer politikasının kulübün kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, kulübün adının kullanılarak kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı belirtilirken, bu tür girişimlerin hiçbir karşılığı olmadığı ifade edildi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli kulüp, şu anki tek odaklarının Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması olduğunu belirterek, taraftarlardan yalnızca kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini ve asılsız transfer haberlerine inanmamalarını istedi.