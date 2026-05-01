Almanya Bundesliga’da şampiyonluğunu ilan eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Bayern Münih’in gelecek sezon kadro planlamasında Nicolas Jackson yer almıyor.

BAYERN KARARINI VERDİ

Alman basınından Bild’in haberine göre Bayern Münih, 24 yaşındaki santrforun 65 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmayacak. Jackson’ın yeterli sayıda ilk 11’de başlamamış olması nedeniyle bu maddenin devreye girmeyeceği aktarıldı.

FENERBAHÇE’NİN RADARINDA

Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea’ye dönecek olan Jackson’ı takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Oyuncuyla ayrıca Newcastle United ve Al Ahli’nin de ilgilendiği ifade ediliyor.

JACKSON’IN PERFORMANSI

Piyasa değeri 40 milyon euro olan Senegalli golcü, bu sezon Bayern Münih formasıyla 30 maçta 10 gol ve 4 asist üretti. Daha önce Villarreal ve CD Mirandés formalarını da giymişti.