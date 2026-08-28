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Transfer döneminin son bölümünde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de orta saha hattı için yeni bir isim gündeme geldi.

Son olarak Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertli ekip, bu kez orta saha bölgesi için hamle yaptı.

GUSTAVO PUERTA İDDİASI

A Spor’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Racing forması giyen Gustavo Puerta için bilgi aldı.

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transfer şartlarını sorduğu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR SÜRÜYOR

Gustavo Puerta’nın Racing ile olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı futbolcunun, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’nin gündemine geldiği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Racing formasıyla 35 resmi maça çıktı.

Puerta, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.