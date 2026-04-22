Fransa Kupası yarı final maçında RC Lens, Toulouse’u Stade Bollaert-Delelis’te konuk etti. Lens, sahadan 4-1’lik net galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Allan Saint-Maximin de gol atan isimler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE OLMAMIŞTI! LENS'TE ETKİLEDİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Fransız yıldız, sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalmıştı. 31 maçta 4 gol ve 4 asist üreten Saint-Maximin, devre arasında RC Lens’e transfer oldu.

29 yaşındaki hücum oyuncusu, Lens formasıyla bu süreçte 9 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

BİR DİĞER COŞAN İSİM DE SZYMANSKI

Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalınca devre arasında takımdan ayrıldı.

Polonyalı futbolcu, ardından Stade Rennais’e transfer oldu ve burada sergilediği performansla yeniden dikkat çekmeyi başardı.