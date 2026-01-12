Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelen ancak anlaşamadan geri dönen Can Armando Güner'i Fenerbahçe kapıyor.

Ezeli rakipler arasındaki son dönemlerin en çok konuşulacak transfer çalımları arasında yer almaya aday bir gelişme yaşandı.

Borussia Mönchengladbach'tan izinsiz olarak İstanbul'a gelen ve Alman kulübünün 'geri dön' baskısı nedeniyle Galatasaray ile anlaşmayı tamamlamadan bugün şehirden ayrılan Can Armando Güner için Fenerbahçe resmi görüşmelere başlıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Can Armando Güner şehirden ayrılırken menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yönetimi eğer kişisel şartlarda genç oyuncuyla anlaşma sağlarsa Borussia Mönchengladbach'a yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

Şimdi gözler Galatasaray'a katılmaya çok yakınken masadan kalkan 18 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin sunacağı şartları kabul edip etmeyeceğine çevrildi.