EuroLeague'de yeniden şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, Chris Silva transferinin ardından 5 Ocak’taki transfer süresi dolmadan ASVEL forması giyen eski yıldızı Nando De Colo'yu renklerine katmak için zamanla yarışıyor.

Fenerbahçe, eski yıldızı Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler 38 yaşındaki tecrübeli basketbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

2019-2022 yılları arasında da Fenerbahçe forması giyen Nando De Colo sonrasında Fransa'ya giderek ASVEL'e transfer olmuştu.

Bu sezon ASVEL'in en verimli oyuncusu olan De Colo, maç başına 21 dakikada 13,6 sayı, 2,1 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Bir EuroLeague oyuncusunun başka bir EuroLeague takımına transfer olabilmesi için 5 Ocak mesai bitimine kadar takım listesinden çıkartılmış olması gerekiyor