Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda EuroLeague'in gelir dağıtımı modelini sert dille eleştirdi.

Derya Yannier dünyadaki diğer örneklere bakıldığında EuroLeague'in çağ dışı bir yöntem kullandığını belirtti.

DERYA YANNIER: 'SİSTEM DEĞİŞİRSE FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DEN DAHA FAZLA PARA ALACAK'

Yannier'in EuroLeague gelir dağıtımına ilişkin görüşleri şu şekilde:

"Yaklaşık iki-üç senedir kavgasını verdi­ğim bir konu var: Euroleague’de­ki gelir dağıtımı modelinin çok adil olmadığını düşünüyorum.

Şu anda tamamen yerel televiz­yon anlaşmaları üzerine kurul­muş bir dağıtım modeli var. Bazı örnekte bu geliri sadece bir ta­kım alabiliyor. Kimi ülkede de iki-üç takımın bölüştüğü bir se­naryo var.

Kulübün geçmiş spor­tif başarısı, marka değeri, global izlenirliği, sosyal medya erişimi hiçbir şekilde baz alınmıyor. Bu, dünyadaki örneklere bakınca çok çağ dışı bir yöntem. Çünkü bu yerel televizyon kanalları bizim maçımızı da satarak para kazanıyor.

Bu sis­tem değişirse oto­matikman Euro­league’den daha fazla para alacak Fenerbahçe. Yakın gelecekte oradan bir ek gelir ala­cağız diye ümit ediyorum."