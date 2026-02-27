Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda EuroLeague'in gelir dağıtımı modelini sert dille eleştirdi.
Derya Yannier dünyadaki diğer örneklere bakıldığında EuroLeague'in çağ dışı bir yöntem kullandığını belirtti.
DERYA YANNIER: 'SİSTEM DEĞİŞİRSE FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DEN DAHA FAZLA PARA ALACAK'
Yannier'in EuroLeague gelir dağıtımına ilişkin görüşleri şu şekilde:
"Yaklaşık iki-üç senedir kavgasını verdiğim bir konu var: Euroleague’deki gelir dağıtımı modelinin çok adil olmadığını düşünüyorum.
Şu anda tamamen yerel televizyon anlaşmaları üzerine kurulmuş bir dağıtım modeli var. Bazı örnekte bu geliri sadece bir takım alabiliyor. Kimi ülkede de iki-üç takımın bölüştüğü bir senaryo var.
Kulübün geçmiş sportif başarısı, marka değeri, global izlenirliği, sosyal medya erişimi hiçbir şekilde baz alınmıyor. Bu, dünyadaki örneklere bakınca çok çağ dışı bir yöntem. Çünkü bu yerel televizyon kanalları bizim maçımızı da satarak para kazanıyor.
Bu sistem değişirse otomatikman Euroleague’den daha fazla para alacak Fenerbahçe. Yakın gelecekte oradan bir ek gelir alacağız diye ümit ediyorum."