Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ciritci'den EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE ATİNA'DA YAŞANANLARDAN DOLAYI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Şahsi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cemal Ciritci, takımını desteklemek için Atina'ya giden sarı lacivertli taraftarların yaşadıkları mağduriyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

CEMAL CİRİTCİ: 'EUROLEAGUE'İN ATİNA'DA BÖYLE BİR ORGANİZASYON YAPACAĞINI TAHMİN EDEMEDİK'

Cemal Ciritci'nin açıklaması şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe taraftarı…

Atina’da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi.

Euroleague gibi Avrupa’nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina’da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum.

Eksiklerimizi saklamayacağız.

Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız.

Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız.

Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız.

Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos ile oynadığı maç öncesinde organizasyonda büyük kriz yaşandı. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, biletleri olmasına rağmen salon girişlerinde yaşanan yoğunluk ve kontrol sistemindeki aksaklıklar nedeniyle Telekom Center’a alınmadı.

Yunan güvenlik güçleri ile EuroLeague görevlilerinin organizasyondaki yetersizliği tepki çekerken Olympiakos taraftarlarının kontrolsüz şekilde içeri girdiği iddia edildi.

Ayrıca bazı sarı lacivertli taraftarların Yunan taraftarlarla aynı tribünlere yönlendirilmesi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Beko oyuncularının ailelerini taşıyan aracın da salona geç ulaşması ve ailelere ayrılan koltuklarda başka kişilerin oturması tepkileri artırdı.

Yaşanan olayların ardından EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ile CEO Chus Bueno, Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi.