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Azşz Yıldırım önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Nico Schira’nın haberine göre sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın Atalanta’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure ile ilgileniyor. Haberde, transfer için taraflar arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.