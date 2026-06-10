Azşz Yıldırım önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Nico Schira’nın haberine göre sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın Atalanta’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure ile ilgileniyor. Haberde, transfer için taraflar arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure atağı - Resim : 1

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı: Herkes ters köşe olduBeşiktaş'ta El Bilal Toure kararı: Herkes ters köşe olduSpor