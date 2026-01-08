Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı tecrübeli file bekçisi Mert Günok 10 yıl sonra profesyonelliğe ilk adımlarını attığı eski kulübüne geri döndü.

Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan milli kaleci için kulübün sosyal medya hesabından ise izleyinleri duygulandıran bir paylaşım yapıldı.

Mert Günok'un "Zaman birçok şeyi değiştirir ama ait olduğun yeri değiştiremez. Yuvama geri döndüm" ifadelerini kullandığı videoda başarılı kalecinin sarı lacivertli formayı giydiği döneme dair anılarına vurgu yapıldı.