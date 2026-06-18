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Fenerbahçe'de birlikte çalıştıkları dönemde başarılı bir uyum yakalayan İsmail Kartal ile Dusan Tadic'in yolları yeniden kesişebilir.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wahda'dan ayrılmaya hazırlanan Sırp futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

AL-WAHDA'DAN AYRILIYOR

Al-Wahda ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeye hazırlanan Dusan Tadic'in kariyerindeki yeni durağı merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iki gün önce eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Kartal'ın sürekli iletişim halinde olduğu Sırp futbolcuya, "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" sorusunu yönelttiği iddia edildi.

Görüşmede yalnızca teknik heyet konusu değil, Tadic'in futbol kariyerinin ardından yapmak istediği planların da ele alındığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de birlikte önemli bir dönem geçiren ikilinin, geleceğe yönelik fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFER TEKLİFLERİ ALAN TADIC KARAR AŞAMASINDA

Öte yandan Dusan Tadic'in aktif futbol kariyerini sürdürme ihtimali de masada bulunuyor.

Tecrübeli futbolcuya Almanya'dan Schalke ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı öne sürüldü.

36 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.