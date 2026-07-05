Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket edeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takıma dahil olacağı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI KAMPA KATILACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği aktarıldı.