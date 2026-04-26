Süper Lig’in dev derbisi öncesinde Fenerbahçe’den anlamlı bir jest geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile RAMS Park’ta oynanacak maçta deplasman tribününde yer alacak taraftarlarına forma hediye etti.

Kulübün organizasyonu kapsamında Chobani Stadyumu içindeki Fenerium mağazasına gelen taraftarlar, formalarını buradan teslim aldı.

SARAN’DAN MESAJ

Derbide takımlarına destek verecek taraftarları bir de sürpriz karşıladı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran tarafından yazılan kişisel not, taraftarlara dağıtıldı.

Saran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza. Hep birlikte kazanacağız.”