Fenerbahçe’de kulüp çalışanlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran’ın talimatıyla, kulübün QNB ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından elde edilen promosyon gelirinin tamamının personele dağıtılacağı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüpte yapılan anlaşmadan gelen promosyon geliri doğrudan kulüp çalışanlarına aktarılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe’de görev yapan tüm personele kişi başı 300 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

Kulüp yönetiminin aldığı bu kararın, çalışanların emeğine karşılık vermek ve kulüp içindeki motivasyonu artırmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi. Promosyon ödemelerinin kısa süre içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Söz konusu gelişme, kulüp personeli arasında memnuniyetle karşılanırken Fenerbahçe yönetiminin çalışanlara yönelik bu adımı kulüp içinde önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.