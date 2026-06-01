Fenerbahçe'de sezonun son haftalarında gösterdiği performansla adından söz ettiren Fred, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

Sarı lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FRED ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Fred, Atletico Mineiro ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile Atletico Mineiro arasında bonservis pazarlığının ise devam ettiği vurgulandı.

SON HAFTALARDA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURMUŞTU

Bu sezon 45 maçta sarı lacivertli formayı terleten Fred, 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Domenico Tedesco yönetiminde rotasyon kadroda değerlendirilirken son haftalarda Zeki Murat Göle ile düzenli olarak ilk 11'de şans bulan yıldız oyuncu gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.