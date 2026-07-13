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Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli ekipte yeterince süre bulamadığı gerekçesiyle 25 yaşındaki futbolcu için resmi olarak kapıyı çaldı. Geçtiğimiz sezon yine Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, bu kez de Oğuz Aydın hamlesiyle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı ekibin bu ısrarlı takibine hem Fenerbahçe yönetiminden hem de teknik heyetten olumsuz yanıt geldi.

İSMAİL KARTAL'IN PLANI HAZIR: SAĞ BEK ALTERNATİFİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli futbolcuyu yeni sezonun ana planlarında değerlendiriyor ve takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Deneyimli teknik adamın, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Nelson Semedo'nun boşluğunu doldurmak adına Oğuz Aydın'ı sağ bek pozisyonunda kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu stratejik hamle nedeniyle sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun transferine tamamen mesafeli yaklaşıyor.

AVUSTURYA'DA KRİTİK ZİRVE

Beşiktaş’ın resmi teklifinin ardından sıcak saatler yaşanırken, Oğuz Aydın’ın menajerinin dün Avusturya’da Fenerbahçeli yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Yapılan görüşmelerin ardından futbolcunun da duruşu netleşti. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe forması giymekten son derece mutlu olan Oğuz Aydın'ın takımdan ayrılmaya niyeti yok. Genç yıldızın, yönetim veya teknik heyet tarafından bizzat gözden çıkarılmadığı sürece sarı-lacivertli kulüpte kalmak istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin 2024 yılında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Oğuz Aydın'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar toplam 69 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 7 gol ve 12 asist üreterek skora önemli bir katkı sağladı.

Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan gibi isimlerle kadrosunu zenginleştiren, Lukaku ve Vlahovic gibi dünya yıldızlarıyla adı anılan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bu katı tutumu karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.