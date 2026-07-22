Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Finlandiyalı uzun forvet Mikael Jantunen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Mikael Jantunen ile yollarını ayırdıFenerbahçe, Mikael Jantunen ile yollarını ayırdıSpor

İspanyol devi, 25 yaşındaki basketbolcuyla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den ayrılıp Real Madrid'e imza attı - Resim : 2

FENERBAHÇE'DE 3 KUPA KAZANDI

Jantunen, Fenerbahçe kariyerinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte mücadeleci performansıyla dikkat çeken Finlandiyalı oyuncu, takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılıp Real Madrid'e imza attı - Resim : 3

EUROLEAGUE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Mikael Jantunen, maç başına 6.4 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakaladı.