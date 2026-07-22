Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Finlandiyalı uzun forvet Mikael Jantunen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İspanyol devi, 25 yaşındaki basketbolcuyla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
FENERBAHÇE'DE 3 KUPA KAZANDI
Jantunen, Fenerbahçe kariyerinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Sarı-lacivertli ekipte mücadeleci performansıyla dikkat çeken Finlandiyalı oyuncu, takımın önemli parçalarından biri olmuştu.
EUROLEAGUE PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Mikael Jantunen, maç başına 6.4 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakaladı.