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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Bonzie Colson'un yeni adresi belli oldu. Maccabi Tel Aviv, 30 yaşındaki ABD'li forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Bonzie Colson, 2022-2024 yılları arasında Maccabi Tel Aviv forması giymiş ve EuroLeague seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Beko macerasının ardından yeniden İsrail temsilcisinin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

2024 yazında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Colson, sarı-lacivertli ekipte enerjisi, savunma katkısı ve dış şut tehdidiyle rotasyonun önemli parçalarından biri oldu.

EuroLeague'de 40 maça çıkan Colson, 7.1 sayı, 3.0 ribaund, 0.8 asist ve 8.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 13 maçta 7.38 sayı, 3.62 ribaund ve 0.46 asist ortalamalarıyla oynadı.

MACCABİ'DEN ÖNEMLİ HAMLE

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen Colson, savunmadaki sertliği ve hücumdaki şut tehdidiyle Maccabi Tel Aviv'in yeni sezon planlamasında önemli rol üstlenmesi beklenen isimlerden biri olacak.