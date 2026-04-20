İspanya'da oynanan EuroLeague Women finalinde Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye dönerken kulübün yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GALATASARAY'DAN 12 YIL SONRA RÖVANŞI ALMIŞ OLDUK'

Ufuk Şansal, "Çok emindim, çok emin de konuşmuştum. Galatasaray’ı istiyorduk. 12 yıl sonra gelen rövanşı da almış olduk. Bu sezon 47’de 46, çok büyük başarı. 4’te 4, bütün hedeflere ulaştık. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Emeklerinin karşılığını almış oldular. Bu ekibin yapamayacağı bir şey yok. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi oyun çıkardılar, sonuna kadar bırakmadılar maçı." diye konuştu.