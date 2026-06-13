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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı kadrısuna katmak istediği iddia edildi.

YERLİ TAKVİYESİ GÜNDEMDE

Fotomaç'ta yer alan habere göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli oyuncu takviyesi öncelikler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birinin Arda Okan Kurtulan olduğu belirtildi.

GÖZTEPE İLE TEMAS KURULDU

Haberde, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcu için Göztepe ile ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü. Teknik heyetin de genç oyuncunun performansını yakından takip ettiği ifade edildi. İddiaya göre Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın transferi için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

ARDA OKAN KURTULAN'IN SEZON KARNESİ

Sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Arda Okan Kurtulan, altyapı döneminde Fenerbahçe forması da giydi. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca Kuzey Makedonya ve Arnavutluk milli takımlarının alt yaş kategorilerinde de forma giydi.